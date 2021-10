Obradoiro de igualdade dos meniños e meniñas da unitaria de Padrón

PADRÓN. O alumnado da escola unitaria de A Retén, no concello coruñés de Padrón, participou o pasado mércores no obradoiro Na mestura está a igualdade, que o Concello está a levar a cabo nos distintos centros educativos do municipio a través do Centro de Información á Muller (CIM). Indicar que a actividade é unha das iniciativas programadas co gallo da conmemoración do 25 de Novembro, Día Internacional contra a Violencia de Xénero. Neste senso, a concelleira de Igualdade de Padrón, Lorena Couso, explica que “nestes días estamos traballando cos nenos e nenas máis pequenos, cun obradoiro adaptado ás súas idades no que elaboran unha árbore da igualdade e o respecto. Nos próximos días levaremos a cabo outro tipo de talleres para alumnado de maior idade”. As datas dos mesmos coñeceránse nos vindeiros días. s. e.