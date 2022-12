Obradoiros artesanais de Nadal en Ames toda a semana

Ames. O programa de actividades de Nadal de Ames continúa esta semana cos talleres e xogos do mundo, que terán lugar os días 28, 29 e 30 de decembro, de 11.00 a 13.00 e de 17.00 a 19.00 horas, nas carpas instaladas nas prazas de Manuel Murguía (O Milladoiro) e da Maía (Bertamiráns).

Os obradoiros son gratuítos, e para acceder tan só será necesario presentar un tícket de compra dalgún comercio ou establecemento de hostalaría local. Desta maneira, o mércores 28 celebraranse o taller de creación de xabóns personalizados e naturais (pola mañá na praza de Manuel Murguía, e, no horario de tarde, na praza de Maía), así como o de coroas de Nadal (estará pola mañá en Bertamiráns e pola tarde no Milladoiro). O xoves 29 terá lugar o taller de creación de galletas artesanais (de 11.00 a 13.00 horas en Bertamiráns, e de 17.00 a 19.00 no Milladoiro), así como o de calcetíns con motivos navideños (pola mañá no Milladoiro, e pola tarde en Bertamiráns).

Para finalizar, o día 30 haberá outros dous talleres: de chuches saudables (celebrarase pola mañá na praza de Manuel Murguía e pola tarde na praza de Maía), e de creación de chaveiros (pola mañá en Bertamiráns e pola tarde no Milladoiro).

As mesmas entradas do comercio e a hostalaría local que sexan empregadas para participar nos talleres e xogos do mundo servirán tamén para entrar nun sorteo de distintos bonos doados pola Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA).

Os vales suman un valor de 850 euros, e poderán ser trocados nos locais asociados á propia XEA. C.G.