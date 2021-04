... “Ofrecería máis actividades culturais”

Residente en Bertamiráns, solteira, que tres cousas faría en favor da veciñanza?

Primeiro centraríame nos parques e paseos porque si que é verdade que hai zonas que necesitan un pouco máis de limpeza e coidado. Segundo, ofrecería máis actividades socioculturais, por exemplo no 8-M ou en certas datas sinaladas. Estaría ben que houbese máis propostas para nenos e adultos. Ademais deberían abarcar a diversidade racial que hai en Ames. Creo que é algo que pode enriquecer un montón. Terceiro, centraríame no transporte porque nas paradas non están os horarios e non se sabe moi ben cando chega o próximo bus.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

A cercanía a todos os lados, porque segue sendo un sitio tranquilo pero aínda así tes acceso a todo o básico aquí. Ademais non está lonxe de Santiago.

E o que peor leva?

Quizais que non hai espazos cubertos para estar no exterior cando chove, excepto soportais. Só podes reunirte nun bar en caso de mal tempo.