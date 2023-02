Oliva Agra, candidata del PP a la alcaldía amesana

Ames. Oliva Agra encabezará la lista del Partido Popular de Ames en las elecciones municipales del 28 de mayo. La actual presidenta de la gestora local se encargará de confeccionar y dirigir un equipo de personas con el que los populares aspiran a ser la fuerza mayoritaria dentro de cuatro meses. La dirección del partido apuesta por ella para “afrontar o reto de liderar o partido por primeira vez nas eleccións municipais co obxectivo de presentar un proxecto que atraia o voto de toda a xente do concello que está a demandar un cambio na forma de facer política”. Madre de dos hijas, Oliva Agra nació, vive y trabaja en Milladoiro, donde es propietaria de una asesoría fiscal. Portavoz del grupo municipal, la popular es, a juicio de su formación, “a persoa idónea para capitanear o proxecto popular, tendo en conta que foi a encargada de liderar a oposición e coñece á perfección as necesidades e as demandas dos veciños”. M. Manteiga