Son varios los cementerios gallegos dignos de visitar y entre ellos destaca el de Adina, en el municipio de Padrón, en el que las lápidas están a ras de suelo rodeadas de olivos. En este camposanto descansó el cuerpo de Rosalía de Castro, ahora en el compostelano panteón dos Galegos Ilustres en San Domingos de Bonaval, y en la actualidad yace bajo uno de sus olivos el único Premio Nobel gallego, Camilo José Cela.

La concejalía de Turismo acaba de arreglar el entorno de los sarcófagos antropomórficos del cementerio de Adina, al lado de la iglesia de Santa María A Maior de Iría Flavia. Se trata de una actuación realizada en el marco del Plan de Reactivación del Turismo elaborado por esta concejalía para los años 2020 y 2021, que contempla un apartado para embellecer distintos puntos estratégicos de la villa de Padrón.

La mayor parte de los sarcófagos de esta zona datan del siglo VI y constituyen uno de los principales reclamos turísticos del municipio por la importancia de la iglesia de Iria Flavia y por ser uno de los lugares de paso del Camino de Santiago.

“Os vindeiros dous anos do Xacobeo son moi importantes para Galicia e tamén para Padrón, polo que temos que ter todo preparado para mostrar a beleza do noso municipio. Esta actuación é unha posta en valor do noso patrimonio”, afirmó Lorena Couso, concejala de Turismo.

El entorno de la iglesia de Santa María a Maior de Iria Flavia fue declarado Bien de Interés Cultural y en 2019, último año del que existen datos registrados, más de 85.000 personas visitaron la villa de Padrón.