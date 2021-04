Padrón guía ao visitante pola arte do seu botánico

Facilitar o percorrido do visitante por un enclave artístico e un dos xardíns máis antigos da xeografía española. Ese e o obxectivo do proxecto posto en marcha por Padrón para o seu Xardín Botánico-Artístico que onte estrenou sinalización. O Concello instalou un total de 50 placas ao lado das distintas especies que constitúen este xardín para identificalas.

Nos paneis aparece o nome en galego e o nome científico da planta e ademais inclúese un código QR que conduce á páxina web https://xardinbotanico.padronturi mo.gal/es/.

Nesta dirección os usuarios e usuarias poderán ampliar a información e descargar fichas técnicas das especies. Con estas 50 sinalizacións complétase a primeira fase dun proxecto que seguirá executándose nos vindeiros meses, segundo a información facilitada polo Concello.

A concelleira de Turismo, Lorena

Couso, sinalou que “malia que pola pandemia da COVID tivemos que parar as visitas guiadas a este xardín, o certo é que constitúe un dos principais reclamos de Padrón para turistas, peregrinos e visitantes. Por tanto, dende o executivo seguiremos actualizando e mellorando os recursos deste espazo”.

O equipo do departamento de Turismo fixo un minucioso traballo e elaborou unha extensa guía con todas as especies que dan forma a paisaxe deste enclave único do municipio. O catálogo distingue cinco categorías: especies singulares,especies monumentais, especies conmemorativas, por descubrir e tamén elementos monumentais.

HISTORIA O xardín Botánico-Artístico de Padrón, declarado Ben de Interese Cultural en 1946, é un dos principais reclamos da localidade polo amplío abanico de especies que contén. Ten unha extensión de aproximadamente unha hectárea e preserva preto de 300 especies, algunhas tan singulares como a palmeira de Senegal, a coroa de Cristo, o castaño de Indias, o carballo fastixiado ou a sequoia vermella.

A documentación máis antiga do botánico pertence ao ano 1869, polo que considerase un dos primeiros xardins da xeografía española. A súa orixe remontase ás primeiras décadas do século XIX, e foi construído nunha finca da calzada romana pertencente aos Condes de San Xoán. Creouse seguindo o modelo da época, misturando estilos italiano, inglés e francés.

Na segunda metade do século XX, o xardín padronés degradouse e foi perdendo prominencia na vida cultura cotidiá da cidade. É a partires de 1987 cado comenza o traballo científico no enclave e inicianse ás renovacións e extensións dos equipos e infraestruturas que lle dan o actual aspecto. Así equipado, o xardín alberga os novos espazos públicos, un herbario, un invernadero e novas zonas axardinadas. Ademáis acolle diversoso monumentos, como o busto de Castelao, ou a estatua do trobador galego do século XIV Macías o Nanorado.

Indicar que na actualidade seguen a realizarse nel diversas actividades culturais, como as visitas guiadas que agora, coa nova sinalización, serán máis completas para os futuros grupos ou visita