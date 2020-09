Pasotismo de Guinness: una máscara lleva tirada en Milladoiro 8 días pese a dar aviso

A Maía. Vecinos de O Milladoiro no dan crédito: tras avisar al Concello de Ames –como obliga el civismo y más con la que está cayendo– de la presencia continuada de una mascarilla tirada en la zona verde entre la piscina y el instituto, han comprobado como no se les ha prestado la menor atención. Y el caso es que el cubrebocas ya acumulaba ayer ocho días criando gérmenes al raso.

Así lo ponían de manifiesto a este diario, lamentando que los servicios locales de limpieza no hayan actuado por su cuenta antes, pero aún más el pasotismo de la administración local, que va ya camino del Libro Guinness de los Récords. Lo más curioso del caso, al hilo, es que la respuesta a sus demandas aludía a las limitaciones de personal para tales labores, si bien esta precariedad no se ha trasladado de forma pareja en forma de rebajas tributarias para los sufridos contribuyentes.

Para más inri, hay que recordar que la propia concejalía de Servizos Básicos informaba a finales del pasado mes de marzo de que la empresa concesionaria de estas labores "vén de reforzar o servizo ordinario de limpeza viaria, así como de incrementar o servizo de desinfección das rúas amesás como consecuencia do estado de alarma decretado polo Goberno do Estado ante a crise sanitaria polo coronavirus". Y ya en abril, era el propio edil el que ratificaba que "se está prestando o servizo de limpeza e desinfección tanto no rural como nos núcleos urbanos", con especial atención "a todas aquelas zonas nas que hai unha maior afluencia" de gente.