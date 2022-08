Pavillóns amesáns para 1.200 mozos peregrinos

Ames. Os pavillóns do IES do Milladoiro e do IES de Ames, así como o municipal da meirande urbe, acollen ata o domingo a 1.200 mozos chegados de Madrid, Badaxoz e Alacante. Os camiñantes forman parte da Peregrinación Europea de Xuventude que vai reunir a 12.000 rapaces de 16 a 35 anos en Santiago. Ademais, ao longo desta semana máis de 5.000 van percorrer o Concello maián para alcanzar a súa meta. Asimesmo, contarán coa colaboración da Policía Local amesá e da Asociación de Voluntarios de Protección Civil nos seus desprazamentos. A iniciativa xacobea inclúe a crentes chegados de toda España, pero tamén de Portugal, Italia, Francia, Alemaña, Ucraína e Rusia, que percorren durante cinco etapas once rutas distintas da Vía Xubilar para vivir a experiencia de facer o Camiño. Unha vez chegados a Santiago, participarán en distintas actividades cuns actos centrais que van ter lugar esta mesma fin de semana na capital galega. M. Outeiro