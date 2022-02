Piden un pleno extraordinario en Dubra ante el vertedero

Val do Dubra. Antonio Negreira, portavoz de Anova Son de Dubra, acaba de solicitar un pleno extraordinario para abordar la posibilidad de que se construya un vertedero en la cantera de Niveiro, una noticia que ya se aventuraba desde junio de 2021, cuando sus promotores plantearon la idea al Concello solicitando un informe técnico.

“Entendemos que a creación dun vertedoiro no citado lugar vai acarrear consecuencias moi negativas para o desenvolvemento socieconómico e urbanístico, e comprometer especialmente ó sector agrogandeiro polo que historicamente se vén apostando no Val do Dubra”, apunta Negreira. Por esa razón, consideran necesario “a unión de todas as forzas políticas municipais e a activación de toda a veciñanza para frear este despropósito”.

A su vez, el grupo de gobierno tripartito (PP, TeGa e independiente) recuerda que “a resposta do Concello tras o informe da técnica municipal foi negativa, pois considérase incompatible co solo no que se pretende construír” ese vertedero, pidiendo informes a la Xunta, Diputación y Axencia de Legalidade URbanística. Además, el regidor José Manuel Varela recabó el apoyo de la alcaldesa de Trazo contra el proyecto. O.D. Vilar