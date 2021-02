Piden un vial directo al polígono para así humanizar O Milladoiro

El regidor de Ames acaba de reunirse telemáticamente con el secretario general de Infraestructuras y el director general de Carreteras, acordando que el Ministerio de Fomento se ocupe de la redacción del proyecto de modificación de la rotonda que da acceso a O Milladoiro en base al documento ya existente. A lo largo de este año se buscará financiación para la actuación, que permitirá el acceso directo al polígono desde la SC-20, así como de la salida hacia Santiago.

Este proyecto se realizará en coordinación con la empresa INOR ( Ingeniería del Noroeste), que está elaborando la iniciativa para la humanización de la avenida de Rosalía de Castro. Además, se abordó la posible transferencia de dicha travesía al Ayuntamiento de Ames.

En la toma de contacto, el alcalde les expuso el estudio del proyecto de humanización de la N-550 a su paso por el núcleo urbano de O Milladoiro, que acaba de contratar el Ayuntamiento de Ames con la empresa INOR de Santiago, y que va a incluir la realización de estudios topográficos y de medición de la avenida actual, en un tramo de 1,3 kilómetros, desde la rotonda de entrada la mayor urbe maiana –que todavía forma parte del vecino municipio de Santiago–, hasta la de salida, situada ya en el de Teo.

El objetivo es adaptar este estudio al proyecto de reforma de la glorieta que da entrada a la localidad de O Milladoiro, y que va a redactar el Ministerio de Fomento a lo largo de este año.

El mandatario local explica que “para esta actuación xa existe un anteproxecto que ten un orzamento de cinco millóns de euros, pero que requerirá dun modificado para adaptalo á humanización da avenida de Rosalía de Castro”.

La actuación que se pretende ejecutar en concreto consiste en una vía en altura, que dé acceso directo desde la SC-20 hasta el parque empresarial Novo Milladoiro, y otra vía de salida, desde el citado polígono hacia la SC-20, lo que permitirá que los vehículos no tengan que acceder a través de la rotonda existente actualmente, lo que aliviará el tráfico y los atascos que en la actualidad aún se producen.

PASO SUBTERRÁNEO. En el anteproyecto también se recogen un paso subterráneo con dos carriles de ida, desde la SC-20 hacia O Milladoiro, y otros dos carriles de vuelta de la misma localidad hacia la SC-20, justo donde tendrá que arbitrarse una reforma. El proyecto municipal de humanización de la avenida de Rosalía de Castro recoge la posible eliminación de un carril en cada sentido de circulación, pasando de cuatro a dos y quedando una única vía de circulación la cada lado de la avenida central de la urbe.

El alcalde resume la intervención apuntando que “a idea de humanizar a avenida de Rosalía de Castro é reducir de catro carrís a dous. Polo tanto, se o paso subterráneo da rotonda conta con catro carrís, iso provoca unha aceleración do tráfico de vehículos tanto na entrada como na saída do Milladoiro e iría en prexuízo na humanización que se está buscando. A actuación que se faga na rotonda ten que ir de xeito proporcional ao proxecto de humanización que faga o Concello”.

REVISIÓN. También cree que “unha vez explicado o proxecto municipal, dende Fomento aceptaron revisar o anteproxecto, de xeito que van reformular o paso subterráneo e potenciar a conectividade co parque empresarial, que é unha das prioridades. É dicir: facer un enlace directo de Santiago ata o parque empresarial sen pasar pola rotonda, e o mesmo de saída do Milladoiro”, reseñaba el líder socialista.

Respecto a la transferencia de la N-550, desde el Gobierno central necesitan disponer de una vía alternativa de propiedad nacional (que no existe). Sin embargo, desde el tripartito se les explicó el sistema de desvío de tráfico pesado que se está realizando actualmente a través de la autovía AG-56 y del corredor (también autonómico) AC-522. Si la transferencia no fuera posible, se podría firmar un convenio entre Ames y Fomento “para o uso cotiá da nacional por parte do Concello”, manteniendo el Estado la titularidad de la misma.