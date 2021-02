Plans para poñer en valor o Camiño

O Concello de Vedra recibiu da Xunta un total de 15.000 euros cos que porá en marcha, no marco de O teu Xacobeo, unha proposta que leva por título Vedra, Camiño Xacobeo. O tenente de alcalde e concelleiro de Educación e Turismo de Vedra destaca que se trata dunha iniciativa que pretende “a posta en valor do patrimonio cultural, natural, gastronómico, científico e social do Camiño de Santiago ao seu paso polo municipio”.

A proposta, según relata Manuel Costa, centrarase por unha banda na cultura. “Está previsto artellar un programa de actuacións musicais no Camiño, utilizando a música como fío interrelacionador. Ao tempo preténdese poñer en valor ós e ás artistas locais”, explica.

Por outro lado, “realizaranse descubertas do patrimonio histórico” da ruta Xacobea ao seu paso por Vedra e promocionarase a cultura da camelia. Tamén no marco do proxecto se fará un achegamento á gastronomía tradicional e desenvolveranse procesos de emprendemento laboral e social.