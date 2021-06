Plantas, rap e manifesto polo Orgullo LGTBIQ+

A MAÍA. O Concello de Ames envorcarase este luns 28 co Día do Orgullo LGTBIQ+ sumándose a concellaría de Igualdade á conmemoración desta data a través da campaña Ames en Igualdade. Ademais, pola mañá repartiranse seiscentas plantas con flores das cores da bandeira tanto nos locais sociais do concello como en Milladoiro e Bertamiráns.

A celebración seguirá pola tarde co acto institucional, que chegará ás 18.00 horas ata a praza do Concello coa lectura do manifesto. A concellaría de Mocidade pechará a conmemoración do Día do Orgullo LGTBIQ+ coa actuación de A Rabela, unha rapeira e regueifeira pontevedresa que será a encargada de poñerlle música e improvisación á xornada.

A concellaría de Igualdade, en colaboración coa de Mocidade, reivindican con estes actos a plena igualdade no municipio e poñen de manifesto, unha vez máis, que Ames é un concello que loita contra calquera tipo de discriminación. m. outeiro