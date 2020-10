Plantean ampliar a la plaza el mercado de Bertamiráns

Ames. Los titulares de puestos del mercadillo de Bertamiráns tienen hasta este miércoles para votar al respecto de la ubicación de los bochinches, que se desplazaron al entorno del polígono que acoge la Galiña Azul para ganar espacio por la Covid-19, emplazamiento criticado tanto por los comerciantes locales como por los ambulantes.

En cuanto a las opciones propuestas, la primera pasa por retomar el ferial con la mitad de los puestos un sábado y la otra mitad el siguiente en las rúas Ameneiral y Entrerríos. La segunda pasa por ampliar la zona del mercado a la Praza do Concello y a esas dos calles, lo que permitirá dar cabida a todos, o bien repartirlos en turnos de mañana y de tarde en las dos travesías en la que tradicionalmente se ubica.

Desde el Ayuntamiento de Ames recuerdan que "para exercer o voto deberase depositar o documento de votación nunha urna habilitada na casa consistorial, en horario de mañá, de 09.00 a 14.00 horas, ou a través da sede electrónica do Concello de Ames coa sinatura dixital do titular do posto".