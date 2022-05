Polémica por una tala de magnolios en Negreira

Aro. Vecinos de la parroquia de Aro, en Negreira, están enfrentados por la posible tala de magnolios en terrenos de la Iglesia. Se trata de ocho ejemplares que despuntan sobre el pasillo de acceso al templo, y que según algunos de los lugareños, están dañando el firme.

Sin embargo, otros de los residentes creen que se deben de buscar otras vías, e incluso han puesto en marcha una campaña en change.org –este martes rozaba las sesenta adhesiones–, proponiendo “quitar o cemento para permitir que as árbores medren sen ter que dar gastos de mantemento urbano, xa que na situación que están pódese facer zona verde no chan”. Pero el problema es que otros no lo ven así, y advierten del daño estructural en el muro que sostiene la infraestructura.

Por su parte, el regidor ha querido aclarar que únicamente se ha limitado a tramitar el permiso ante Patrimonio porque así lo pidieron los lugareños, que decidirán qué hacer. O.D. Vilar