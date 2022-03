Prazo para o Certame Literario ata o 24

A Maía. Dende a concellaría de Normalización Lingüística lembran que está aberto ata o xoves 24 de marzo o prazo para participar na décimo novena edición do Certame Literario de Ames, ao que todos os creadores poden presentar os seus textos inéditos de narrativa e poesía en lingua galega para optar a premios de entre 300 e 140 euros. As bases ao completo do certame poden consultarse xa na web municipal oficial, dende onde tamén se descarga o impreso para participar.

Este Certame Literario de Ames roza xa as dúas décadas de lonxevidade como unha das iniciativas culturais máis consolidadas no concello. O concurso serviu como plataforma de despegue de numerosas escritoras e escritores, que recibiron un impulso inicial gañando convocatorias, mesmo en repetidas ocasións. Ten dúas modalidades, narrativa e poesía, e cada unha delas componse á vez de tres categorías para persoas de calquera idade. Máis información no tf 662 377 215. M.M.