Preparan rutas ‘forestais’ na zona sur do Milladoiro

A Maía. O tripartito amesán aprobou en xunta de goberno a adxudicación do contrato para a xeración de novos percorridos ambientais na zona sur do Milladoiro. Executará a empresa MGM Edificaciones e Infraestructuras Sl por un importe de 144.690 € (fondos FEDER), e o comezo de obras fixouse previsiblemente na segunda quincena de novembro. Inclúe dúas novas sendas peonís para pasear e facer deporte no monte que se atopa na contorna das rúas do Rego e da Costa Grande, e por debaixo do viaduto da AP-9, nun proxecto que está integrado no Plan Impulsa Ames e pretende crear unha nova área que se suma ás melloras no parque da zona norte do Milladoiro. A iniciativa farase na zona boscosa que está próxima á Galiña Azul e o cuartel da Benemérita, e inclúe dous itinerarios: un circular (no que se executarán obras de drenaxe para consolidar o firme da senda proxectada e o correcto encanamento das augas de escorrentía existentes nesa zona) e o que irá aos depósitos de auga do Milladoiro (polos camiños granulares existentes e mellorados que chegan ata eses depósitos amesáns da traída). Outras actuacións contempladas no proxecto son a colocación de alumeado sostible, tanto para a praza de acollida como nos novos percorridos ambientais, e carteis informativos explicativos de todos eses percorridos. M. Manteiga