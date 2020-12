Priman nos orzamentos participativos de Ames máis seguridade viaria

Ames. O Concello de Ames vén de publicar a lista de propostas máis votadas -referendadas pola veciñanza amesá- dos orzamentos participativos do 2020. Dentro dos investimentos do rural dotados con 120.000 €, a mellora da seguridade viaria nas parroquias foi a opción máis votada pola veciñanza amesá.

Con isto, “a cidadanía amosou a necesidade de implementar actuacións para reducir e minimizar os riscos e mellorar a seguridade viaria nas nosas parroquias e lugares”, sinalan dende o Concello. No caso dos investimentos para a mocidade, dotados con 40.000 euros, o censo máis novo optou por solicitar a mellora do espazo do Anfiteatro do Milladoiro. Dentro das liñas de actividades nos diferentes ámbitos, que contan tamén cunha partida de gasto de 40.000 euros, a cidadanía amesá decantouse por propostas dirixidas á muller, á cultura, á mocidade e ao medio ambiente. a.p.