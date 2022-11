Quince padronesas no curso de defensa persoal

padrón. Un grupo de quince mulleres comezaron en Padrón o obradoiro de empoderamento feminino de artes marciais. Esta actividade inaugura a programación deseñada polo Concello con motivo da celebración do 25-N, Día internacional para a eliminación da violencia contra as mulleres. A concelleira de Igualdade, Lorena Couso, agradeceu a asistencia ás participantes durante a inauguración da actividade e destacou que a formación en defensa persoal “axuda ás mulleres a ter máis confianza en si mesmas e implementar estratexias de prevención e detección de situacións perigosas”. Segundo Couso, este tipo de obradoiros permiten ás mulleres integrar na vida diaria hábitos de seguridade persoal que “promoven a confianza e a autoestima para poder superar situacións de risco”. O obradoiro desenvolverase todos os xoves deste mes de novembro no polideportivo municipal. Está impartido polo profesor David Orihuela Conde. arca