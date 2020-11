Rascas por Nadal con ENe Negreira

A BARCALA. A patronal ENe e o Concello de Negreira poñen en marcha este Nadal a campaña Rascón de Reis, coa que, entre o 1 de decembro e o 31 de xaneiro, entregarán un rasca pola compra ou consumición aos seus clientes. Cada rasca premiado estará identificado co nome do establecemento, onde terá que ser canxeado, máis o seu valor, que poderá ser de 10 €, 5 € ou 2 € no caso da hostalería. Serán usados ata o 31 de xaneiro mediante descontos directos no comercio indicado no propio boleto, e cada rasca terá que canxearse no local indicado no mesmo. Entre os que non resulten agraciados farase un sorteo nas vísperas do día de Reis, e o gañador recibirá cheques-regalo por un importe de 200 euros. c.g.