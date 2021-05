Regresa la Camiñata por parellas Concello de Rois

.POPULAR Tras el éxito alcanzado en la Andaina Bisbarras do Sar el pasado 17 de abril, con la que se recuperaron estas pruebas deportivas con medidas de seguridad, otra prueba popular regresa tras el paréntesis del año 2020 debido a las restricciones provocadas por la pandemia del COVID-19. Se trata de la tradicional Camiñata por parellas que el colectivo Remonte organiza en el Concello de Rois y que el sábado 22 alcanza su edición número 13. Se diseñó un recorrido de quince kilómetros por lugares de interés en este municipio sin demasiadas dificultades para los andaregos y la participación se reduce a 150 personas ( 75 parejas). No obstante se cumplirán estrictamente las medidas de seguridad con salida escalonada, mascarilla obligatoria y controles para que no se produzcan agrupamientos y, como máximo, vayan las seis persona no convivientes. La originalidad de esta andaina es que debe cubrirse por parejas. La inscripción puede hacerse en www.andainabisbarradosar.com. r.m.a.