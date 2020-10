O edil e portavoz do BNG de Teo, Manuel Anxo Fernández Baz, presentou esta mañá a súa renuncia como concelleiro da Corporación despois de nove anos e cinco meses loitando polo nacionalismo máis progresista no seu municipio. E deixa a acta por motivos laborais, diante da carga de traballo que conleva o gran aumento de deputados do Bloque no Parlamento de Galicia, onde ten a súa ocupación.