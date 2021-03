Retómanse as visitas guiadas xeolóxicas ao Pico Sacro

BOQUEIXÓN. Tras a boa acollida rexistrada no pasado verán, o Concello de Boqueixón retomará as visitas guiadas xeolóxicas ao Pico Sacro durante Semana Santa. Uns percorridos que permitirán achegar unha perspectiva diferente sobre este singular enclave. O programa desenvolverase os días 1, 2, 3 e 4 de abril entre as 11.00 e as 12.00 horas. A empresa Geotur Galicia será a encargada de coordinar as distintas visitas guiadas. Permitirase un máximo de oito persoas por actividade, polo que as reservas deben facerse a través do enderezo geoturgalicia@gmail.com ou no teléfono 675 820 520. A.P.