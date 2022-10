Retómanse os Espazos das Familias para aprender os luns no Milladoiro

Ames. Retómase no Milladoiro o programa Espazos das Familias, un punto de encontro para a formación e o intercambio de experiencias entre nais e pais. E, por primeira vez, este ano as xuntanzas realizaranse no antigo centro de saúde, de xeito semanal os luns a partir das 12.00 horas, empezando o vindeiro día 3.

Os interesados poden asistir á primeira reunión este luns, ou ben contactar co enderezo antoniogandoyeducacion@gmail.com, ou cos teléfonos 627 542 532 e 982 216 001. Espazos das Familias é unha iniciativa da asociación socio-educativa Antonio Gandoy, que conta coa colaboración da concellaría de Benestar Social e que terá como marco o antigo centro de saúde da meirande urbe amesá.

Trátanse de xuntanzas semanais orientadas ás persoas adultas con nenos menores de 6 anos, nas que poden aprender e compartir experiencias no eido da primeira infancia. Desenvolverase ata fin do curso lectivo. M.O.