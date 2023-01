Retomaranse as andainas saudables no Xiro Grande dos Montes o sábado 14

A Maía. Dende a concellería amesá de Benestar Social, con Luísa Feijóo á fronte, animan a todos os veciños a investir en saúde e, de paso, sociabilizar participando nas súas andainas saudables. Os percorridos retómanse o vindeiro sábado 14 de xaneiro coa segunda etapa do Xiro Grande dos Montes na capital galega, cubrindo o treito entre Lavacolla e A Igrexa, e con servizo de bus para achegar aos participantes dende as dúas urbes. As anotacións pódense formalizar ata o vindeiro xoves ás 16.00 horas a través do QR da web ou entrando en Internet (concretamente, no sitio https://forms.gle/E2xsEB5gVdSSqot68). Hai setenta prazas, e os autocares recollerán aos inscritos na Praza do Concello de Bertamiráns, a partir das 10.00 horas, e tamén na casa da cultura do Milladoiro (pero un pouco despois, a partir das 10.15 horas). M. Manteiga