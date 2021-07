Rexeitamento do BNG á ampliación da subestación eléctrica de Padrón

Padrón. O BNG de Padrón amosou onte nun comunicado a súa oposición ao proxecto de ampliación de potencia da subestación de Padrón e esíxelle ao Concello que se posicione activamente contra esa medida “polo tremendo prexuízo que causará á vila”. Os nacionalistas solicitan un pleno extraordinario para estudar e acordar as medidas a tomar para que non se leve a cabo este proxecto. O BNG padronés considera que as alegacións presentadas tanto por eles como por parte do Concello contra a “blindaxe da subestación” son hoxe máis válidas que nunca e comprometen á Corporación a posicionarse.

Segundo explican desde o BNG, os veciños colindantes e en xeral os veciños do núcleo de Padrón están moi preocupados e contrariados con esta ampliación de potencia, e recordan que desde a anterior actuación na subestación, unha familia que vive nas inmediacións vese afectada no seu benestar e saúde.

Nunha recente reunión, a portavoz, Beatriz Rei, explicou a situación aos veciños, e segundo dixo “a opinión unánime de todos é que hai que dar solución aos problemas que o ruído e as vibracións están a provocar na saúde da veciñanza, e traballar para trasladar a subestación lonxe do núcleo, xa que tanto a subestación como as numerosas liñas de alta tensión que centraliza esta, son un verdadeiro perigo para a saúde dos que viven tanto próximos á subestación como das liñas que dela parten”. arca