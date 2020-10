Robots reducen tempos de trámites no Concello de Rois de tres horas a 20 minutos

O Concello de Rois (A Coruña) participa nun ensaio piloto co uso de robots para axilizar trámites repetitivos na administración local.

Este mércores, presentouse en Santiago este proxecto que impulsa a empresa compostelá Audicon, que conseguiu que robots reduzan tempos de tarefas de tres horas a 20 minutos no municipio de Rois.

En concreto, puxéronse en marcha catro robots que traballan como unha aplicación software e realizan as tarefas dun traballador, pero a velocidades máis rápidas e sen erros. Para estes procesos habitualmente tediosos úsase a tecnoloxía informática RPA (Robotic Process Automation).

O alcalde Rois, Ramón Tojo, destaca que esta experiencia de automatización serve para optimizar os escasos recursos cos que contan as administracións locais.

A interventora do Concello, Begoña Collazo, explica que o proceso de comunicación do orzamento anual do Concello ao Ministerio de Facenda é unha obriga legal que require cubrir unha ducia de formularios na oficina virtual. Así, o programa piloto conseguiu cumprimentar de forma automática cinco deses documentos nuns 20 minutos, cando habitualmente leva un tres horas.

Este sistema RPA está a probarse tamén na Deputación de Badaxoz, mentres os responsables de Audicon espera ampliar a súa implantación noutros concellos galegos en próximos meses.

SANTIAGO. EUROPA PRESS