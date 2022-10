Rois presentará querella contra a liña de alta tensión

Rois. O pleno da Corporación de Rois acordou interpoñer recurso contencioso administrativo diante do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) contra o acordo do Consello da Xunta de Galicia de agosto pasado que autorizou a liña de alta tensión Lousame-Tivo, que pasa pola aldea de Angueira de Castro e polo Castro Lupario. O acordo foi aprobado cos votos a favor dos seis concelleiros do equipo de goberno do PP presentes na sesión.

Antes da votación, os tres edís socialistas abandonaron o salón de plenos alegando que non se lle facilitou o informe xurídico nin a información relativa ao expediente. A representante do BNG non acudiu á sesión. O portavoz socialista, Manuel Regueira, asegurou que xa preguntaran no Parlamento galego e que non vai recorrer o acordo plenario. “Non queremos participar desta comparsa, polo que o mellor que podemos facer e abandonar a sesión”, dixo. Pola súa banda, o alcalde, Ramón Tojo, indicou que “o grao de compromiso do grupo socialista é mínimo, tanto con esta como con outras causas”. arca