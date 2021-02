Sanidade asegura que el concilia de Brión cayó por ser fuera del colegio

A Maía. La Consellería de Sanidade se ha pronunciado por fin acerca de la autorización dispar para los programas de conciliación en los dos municipios de A Maía. Y justifica que el de Ames se pueda llevar a buen puerto “porque é dentro dun colexio”, pero no así el brionés, que iba a tener el centro comercial Monte Balado como marco.

La escueta respuesta de la Xunta llega después de varios días de espera, al parecer ante la dificultad de encontrar al técnico o funcionario con el que contactaron los empleados municipales de cara a preguntar si había autorización. Porque desde el Ayuntamiento brionés mantienen que, si en un primer momento les dieron luz verde para celebrar este programa de respiro familiar entre el 15 y 17 de febrero, luego “recibimos unha nova chamada doutra persoa da Consellería que nos di que finalmente non pode realizarse a actividade, xa que a excepción á que nos debiamos acoller entendese que está pensada para que o coidado dos menores sexa realizada unicamente por familiares, cousa a que non lle vemos moito sentido, pero é o que esta persoa interpreta”.

MOSCA. Interpretase este aspecto, o no. el personal autonómico, lo cierto es que desde la administración local ya estaba con la mosca detrás de la oreja debido a las “diferentes observacións achegadas a través da conta de Facebook”. En realidad, las circunstancias que citaban los vecinos en las redes ya fueron puestas de manifiesto a este diario en días anteriores, haciendo sobre todo hincapié en que queda prohibido, en los centros comerciales, “a utilización de zonas recreativas, como poden ser zonas infantís, ludotecas ou áreas de descanso”. La misma fuente explicaba también que esta convocatoria municipal “require a inscrición mínima de oito persoas, cando non pode haber xuntanzas de non conviventes”.

Por contra, los responsables del ejecutivo brionés insistían en que el programa responde a la demanda de los padres, y que a actividade “ía realizarse na aula de formación, propiedade do Concello” en Monte Balado, y que es “un local municipal privado, non unha zona común”. m. outeiro