Santa Comba admitirá a aspirantes a policía local que superen los 36 años

Xallas. El alcalde de Santa Comba, David Barbeira (CxG) modifica las bases para la convocatoria de una plaza de policía local a la que se habían presentado 75 aspirantes. Y el problema fue que aparecía, como límite máximo de edad para estos agentes 36 años.

Así, se retrotrae el proceso selectivo “ata o momento de publicarse as bases da convocatoria, ordeando se aproben e publiquen novamente sin establecer límite de idade máximo distinto ao da idade de xubilación ou ao faltar máis de doce anos para pasar á situación de segunda actividade con destino por razón de idade”, precisaba .

En concreto, el apartado b de la base cuarta, titulado Requisitos dos aspirantes, decía literalmente que es necesario “ter entre 18 e non ter cumpridos os 36 anos, na data de terminación do prazo de presentación de solicitudes”. Ahora quedará redactado del siguiente modo: “Ter cumpridos os 18 anos de idade e non exceder da idade de xubilación ou a faltar máis de doce anos para pasar á situación de segunda actividade con destino por razón de idade”.

El regidor dice que se trata de un mero error material, y en el mismo decreto publica la lista de admitidos, en la que sólo hay un excluido. c.g.