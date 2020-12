Santa Comba celebra un pleno que creen “nulo” los socialistas

El pleno de Santa Comba se celebró en una situación extraña. Sin la asistencia de los seis ediles del PSOE, que con anterioridad presentaron un recurso administrativo contra la convocatoria de una sesión que debía de celebrarse el pasado viernes y, por orden del alcalde, se trasladó a este lunes. “A convocatoria é ilegal. O pleno é radicalmente nulo. Non se nos consultou o cambio nin se contou coa nosa opinión. Os plenos non poden cambiarse polo capricho dunha soa persoa” declaró el portavoz socialista y socio de gobierno de Barbeira, José Antonio Ucha.

El único punto relevante en la sesión salió adelante con los votos de CxG y PP. Se trataba de iniciar el expediente para el deslinde de un camino en la parroquia de Alón que ha generado controversia entre vecinos. Y también salieron adelante tres mociones presentadas por el Partido Popular. Demandaban una batería de medidas en favor de los autónomos y de las pymes, con distintas medidas de apoyo como consecuencia de la pandemia. Otra de las propuestas, era contra la “imposición de un modelo caduco” como consideran los populares que es la “LOMLOE”. Y la última, expresaba el rechazo a la ocupación ilegal de viviendas. El alcalde apoyó esta última y se abstuvo en las anteriores. La portavoz popular, María Pose, lamentó la falta de gestión municipal: “Estase demostrando a pouca actividade que hai no concello. Fai tempo que non vía decretos tan pobres coma estes”. También recriminó al gobierno que no fueran capaces de aprobar el presupuesto municipal.

Desde el PP presentaron distintas preguntas. La edila Esther Espasandín se interesó por las retribuciones económicas del ejecutivo. “Non me dan as contas”, señaló. Y también por el funcionamiento de la unidad de atención temperá. Denunció la situación que se vive en el CEIP Barrié de la Maza en donde “os nenos están mexando fóra e me consta que o avisaron varias veces”. Silvia Cancela preguntó por la apertura de las instalaciones deportivas.