Santa Comba soportará un aerogenerador de Campelo

Xallas. La Dirección Xeral de Calidade Ambiental acaba de informar positivamente a la construcción de un parque eólico con ocho aerogeneradores en Coristanco y uno en Santa Comba. Se ha bautizado como Campelo, y promueve Greenalia Wind Power. Hay que destacar que, por un lado, se reducen los molinos de once a nueve, y también que se recibieron 157 alegaciones medioambientales.

El plazo de ejecución es de once meses, y según ha trascendido, no resultará afectada la especie de planta Euphorbia uliginosa (que no se halló) ni la Centaurea ultreiae, cuyos únicos ejemplares están a relativa distancia del área. En cuanto a las lagunas de Alcaián, ya se modificó en su día el proyecto para que no resultasen afectadas.

Además, desde la promotora de las obras reconocen que existe un lugar catalogado de interés social próximo al ámbito del proyecto: la Fervenza de Castriz. Allí, el Ayuntamiento de Santa Comba ha habilitado un área recreativa y restaurado molinos, cuyo impacto visual “vese mitigado polas plantacións forestais presentes na contorna”. m.m.