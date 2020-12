Son de Dubra aplaude la ejecución de su proyecto para derribar las ruinas

Val do Dubra. La formación Anova-Son de Dubra aplaude que el actual tripartito acometiera por fin “as obras de derrubamento das ruínas das vivendas dos mestres no colexio de Portomouro”, donde además se va a habilitar una zona de recreo infantil y acondicionarán un inmueble para casos de emergencia social.

“Esta obra é o froito do compromiso do anterior goberno de Anova, e faise realidade, mellorando así as instalacións veciñais e cubrindo as carencias en vivendas sociais no noso municipio”, apuntaba su líder, Antonio Negreira.

En concreto, fue a principios de 2018, y con motivo de la marcha del conserje, cuando el entonces alcalde anunciaba su intención de reunirse con Educación “para pedir a desafectación destes edificios, que están en moi mal estado e xa foron víctimas de roubos a plena luz do día, de cara a derrubalos”.

Además, este mismo partido político defiende una moción encaminada a recuperar población y evitar el abandono del rural. Según Negreira, se basa en la elaboración “dun plan de axuda á rehabilitación de vivendas abandonadas nos núcleos rurais para crear unha oferta de calidade que dea resposta á crecente demanda deste tipo de vivendas no noso concello”.

Desde la oposición valdubresa también abogan por que, como mínimo, y con independencia de posibles convenios de colaboración entre distintas administraciones, ese plan “debe contar cunha financiación anual municipal equivalente ao 5 por cento do recadado no imposto de IBI”, terminaban. o.d. vilar