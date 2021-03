Suben los salarios y el IBI en los presupuestos para Ames

El tripartito de Ames acaba de dar luz verde con sus 13 votos a los presupuestos para el presente año por 29.888.000 euros, incluyendo además la revalorización de los salarios por las dedicaciones del grupo de gobierno y su personal de confianza. Desde el PP justificaron su voto en contra (igual que el de Ciudadanos y Ames Novo) por esta circunstancia, y critican que se ignoren los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza que anuló la subida del IBI de más del 13 %.

De este modo, se aprueba el quinto presupuesto consecutivo desde el año 2017, después de que las partidas de 2012 estuvieran prorrogadas hasta la entrada en vigor del presupuesto de 2017. Y, en concreto, las cuentas para 2021 rondan los treinta millones, siendo las mayores en la historia de la capital maiana.

Las principales áreas de gasto son servicios básicos (bienestar comunitario) con 6.798.632,18 euros (22,75 %); educación y conciliación, con 5.565.436,51 euros (18,62 %); servicios sociales, con 2.595.160,44 euros (8,68 %); urbanismo, con 2.520.425,44 euros (8,43 por ciento) y administración general, con 2.014.715,17 euros (6,74 %).

Estas cinco áreas suponen el 65,22 % del presupuesto local para apuntalar los servicios públicos. La sexta área en importancia dentro de estas partidas es la de cultura y juventud, con un montante de 1.438.918 euros (4,81 %), seguida de la de seguridad y movilidad, con 1.348.412 euros (4,51 %). Tras ellas figuran las de política económica y fiscal, con 1.311.186 euros (4,39 por ciento) y deportes, con una cantidad de 1.197.481 euros (un 4,01 por ciento).

Desde el Partido Popular se puso de manifiesto, por un lado, que “non imos caer na trampa de falar dun orzamento que contén cifras totalmente artificiais, dun orzamento ficticio, irrealizable e que en nada beneficiará á cidadanía de Ames; iso é o que máis nos preocupa, que non beneficia á cidadanía de Ames. Un orzamento que nace cun desaxuste de polo menos 1.600.000 € derivado do incumprimento da recente sentencia do TSXG que anula o pleno de decembro do ano 2019 e que anula a aprobación da Ordenanza Fiscal que recollía a suba do IBI en máis do 13 % para 2020 e, por extensión, para o ano 2021”.

INFORME. Precisamente, y a preguntas de Oulego y Costas desde el grupo mixto, la concejala de Economía informó al respecto de cómo pueden afectar a las partidas los efectos de dicha sentencia, que obligará a devolver importes ya cobrados y, por lo tanto, a minorar la previsión de recaudación, apuntando que estaban pendientes del informe jurídico de los técnicos antes de divulgar posibles soluciones al respecto.

Terminan desde el grupo popular dejando claro que “PSOE-BNG-Podemos tan só teñen un interese: subir os impostos para subir os salarios dos once concelleiros que teñen dedicación exclusiva ou parcial que conforman o goberno tripartito”. Un tripartito que lleva acumulando un incremento de casi el 10 por ciento desde que entraron en el ejecutivo local en 2015. En total, 400.443 €, destacando la remuneración del alcalde que, con 54.546 € al año, entra en el top gallego.