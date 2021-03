Teo entregará á veciñanza este mes e o vindeiro atraínte para velutinas

Teo. Co arranque do mes de marzo comeza en Teo a campaña de prevención e control da vespa asiática que dende hai varios anos se realiza no municipio. Durante este mes e o vindeiro vaise facer o reparto de doses de líquido atraínte contra a velutina “para que as persoas particulares poidan realizar trampeo nas súas propiedades”, sinalan fontes municipais. As entregas faranse os sábados na nave de Protección Civil en Lucí de 09.00 a 14.00 horas. A entrega é de balde “pero é só para persoas empadroadas en Teo”, puntualizan, polo que “se pedirá o DNI ou algún documento que xustifique a residencia”, apuntan.

“Dende o Servizo de Protección Civil valórase de xeito moi positivo o efecto que ten este reparto para minimizar a presenza dos niños desta especie invasora e perigosa. Co reparto do atraente facilítase que as persoas particulares elaboren as súas propias trampas para os seus xardíns e vivendas”, subliñan dende a Corporación.. As raíñas fundadoras desta especie invasora saen durante estas semanas da fase de hibernación na que estiveron durante o inverno. É por tanto unha tempada crucial para instalar as trampas, posto que por cada exemplar que se capture impedirase a posterior formación de niños primarios e secundarios.

En paralelo, os propios operarios de Protección Civil colocarán trampas nestes meses en zonas públicas para mellorar a campaña de control da velutina. O ciclo biolóxico da especie, que pode variar segundo a climatoloxía do ano, fai que durante marzo e abril as raíñas fundadoras de vespa velutina vaian espertando.

O Concello insiste en que a partir de maio “constrúen os niños primarios” e é por isto que durante o verán “os esforzos se centran xa na destrución dos niños”. Coa chegada do outono, apuntan, ten que facerse un “novo trampeo, na fase de reprodución, previa á morte das raíñas nais, as obreiras e os machos”. C.E.