Teo propone gestionar este curso el comedor de Os Tilos

Teo. El PP de Teo exige que se solucione la falta de gestión del comedor en el colegio de Os Tilos, recordando al Concello que la Xunta se ofrece a subvencionarlo, y que se podría dotar de personal con los contactos cualificados de la ANPA. Y, al hilo, el bipartito aceptaría asumirlo lo que queda de curso, pero sólo si Educación lo administra a partir del próximo, recordando que el consello escolar aprobó unánimemente que lo haga el Ejecutivo gallego, y que irá a pleno por moción.

“Botarlle as culpas de todo á Xunta pode darlle réditos políticos ao goberno local mais non soluciona os problemas dos teenses”, replican desde la formación que dirige José Manuel Guerra después de comprobar que el comedor no funciona desde agosto (cuando los padres renunciaron a gestionarlo). También creen que esta polémica redunda en un “efecto disuasorio” para las familias y censo.

La administración local, a su vez, reseña que esta competencia es autonómica, y que han pedido sin éxito hablar con el conselleiro. La Xunta argumenta que el servicio es complementario. m.m.