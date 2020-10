Transparencia con retraso hasta final de año desde Ames

La sentencia firme que obligará al Concello de Ames a abonar a la gestora de Serra do Barbanza un cuarto de millón por la basura sigue trayendo cola y desvelando opacos procederes. En concreto, el alcalde niega ocultismo alguno afirmando que los fallos se publican... pero nunca hasta final de año, mientras el PP alerta que este tipo de gestión la aprobó el PSOE.

Así las cosas, y a diferencia de otros municipios –como pueden ser los de Rubí, Teruel o Murcia– el mandatario local de Ames daba por bueno que “os procesos xudiciais cólganse no portal de transparencia ao remate de cada ano”, aprovechando para destacar que dicho portal, poco o nada útil a la hora de arrojar luz sobre los procesamientos de munícipes o condenas efectivas a tiempo real, “existe desde que este tripartito chegou ao goberno e nin existía cando gobernaban os que agora claman ao ceo a falta de información”, asevera el mandatario local.

Pero, de cualquier forma, el alcalde entra en el fondo de la cuestión y apunta que fue “en decembro de 2014” cuando el ejecutivo del popular Santiago Amor “comete o erro de aprobar por decreto unha reclamación xudicial que tiña que ser feita polo pleno, e a xustiza, 6 anos despois, resolve que hai que pagar 250.000 € por culpa desa acción e o propio PP critícao e acúsanos de ocultar a información”.

Y, sin embargo, los populares no lo ven así. En primer lugar, echan la vista atrás e indican que “o problema vén dende moito antes de 2014, cando o mentor do señor Miñones, Carlos Fernández, tiña un pufo de case 1.400.000 euros coa Mancomunidade Serra do Barbanza”, una gestión de la basura que data de enero de 2006, cuando con un ejecutivo del PSOE, “Ames incorpórase o sistema de recollida da Mancomunidade”.

Desde entonces, la oposición va enumerando desde embargos a retenciones de fondos auspiciados desde la Xunta a instancias de Serra do Barbanza. Y también pone sobre la mesa las prórrogas y dudas económicas socialistas sobre el propio sistema.