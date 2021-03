Treinta y dos municipios sumarán el 57 % de la ayuda provincial al turismo

hai tempo que, neste mesmo espazo, suliñaba a potencialidade turística que ten Galicia, poñendo coma exemplo o litoral entre Noia e Fisterra, tan descoñecido como único neste planeta. E tamén dicía que ao mellor aínda podemos desfrutar del precisamente porque semella tan ignorado a nivel peninsular como europeo ou mundial. Ben, pois agora temos unha ferramenta, que non son outros que os nosos técnicos turísticos, para desenvolver campañas promocionais axeitadas e, sobre todo, mirar porque este patrimonio continúe igual de inalterábel. Fai ben, pois, a Deputación en financiar o seu traballo, xa que falamos dun sector no que pode estar boa parte do futuro económico desta terra, sempre que se respecte e coide o medio.