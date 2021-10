Trinta obras competirán polo Lorenzo Baleiron

Dodro. Un total de 30 poemarios compiten este ano polo XXXIV Premio de Poesía Eusebio Lorenzo Baleirón, organizado polo Concello de Dodro, e cuxo prazo de presentación de traballos finalizou o pasado día 8.

O Concello de Dodro nomeou como responsable do bo desenvolvemento do premio á poeta, profesora e tradutora, Elvira Ribeiro Tobío, quen conta cunha importante traxectoria no mundo literario e cunha extensa obra na nosa lingua. O xurado designado para valorar os trinta traballos integrano Rexina Rodríguez Veiga, escritora e docente; Silvia Penas Estévez, poeta, perfomer e actriz; Oriana Méndez Fuentes, poeta e Francisco Valeiras Gónzalez, poeta gañador da pasada edición do certame.

Indicar que o 6 de novembro o tribunal dará a coñecer a obra gañadora. O acto oficial de entrega do galardón terá lugar o 11 de decembro, case coincidindo coa data do aniversario do falecemento Lorenzo Baleirón. s. e.