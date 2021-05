Ucha lo tiene claro: “Un no de Barbeira significaría que lle entrega a alcaldía de Santa Comba ao PP”

XALLAS. La solicitud de un pleno extraordinario por parte de los seis ediles del PSOE de Santa Comba para dilucidar si el regidor Barbeira les cederá el bastón de mando en junio, tal como se pactó, sigue generando reacciones. Y desde las filas socialistas, su líder y previsible mandatario, José Antonio Ucha, lo tiene claro: “Un no de Barbeira significaría que lle entrega a alcaldía ó PP”.

Así las cosas, las opciones que se plantean los socios de gobierno con el único edil de CxG pasan por un pronunciamiento explícito de David Barbeira acerca de la cuestión: “Se rexeita cumprir o pacto, deixaríamos de darlle apoio e non podería gobernar; ademais, tería que dicir diante de todo o pobo que incumpre o acordo... pero calquer alternativa é mellor a que siga”, especula Ucha. Y en caso de que opte por no decir nada, o dar largas a la cuestión, sería asumido por los socialistas “como unha negativa”, por lo que estarían en la misma situación que la que se daba en el anterior supuesto, siempre a juicio del mencionado portavoz del PSOE xalleiro.

En realidad, para estos seis concejales la sesión solicitada “é en sí mesma unha moción de censura, porque quen é o teu socio debe de dicirche que deixa o sillón” sin tener que llegar a convocar a la Corporación para que cumpla su palabra. Y esto les genera suspicacias “porque non se pronunciou, e semella que non quere deixar o posto”. Al hilo, ya adelantan que no aguardan “lealdade” por parte de Barbeira, pero creen que los acuerdos están para cumplirse, y debe de hacerse “antes do día 15 de xuño, en realidade, pero non imos ser estritos co prazo”.

Respecto a cómo van a gobernar los socialistas en caso de alcanzar el poder con un edil de CxG rencoroso, el PSOE indica que “buscaremos consensos cos seis edís do PP, levando temas aos plenos ben falados”. Acaba confirmando que el aún alcalde tampoco les coge el teléfono. M. Manteiga