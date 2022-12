Ucha optará a la alcaldía xalleira por Espazo Común de Pachi Vázquez

Santa Comba. El edil no adscrito José Antonio Ucha Velo confirmó en los micrófonos de Radio Xallas su candidatura a la alcaldía de Santa Comba el próximo año dentro de la formación Espazo Común, que impulsa el exconselleiro socialista Pachi Vázquez. Así lo aseguraba acompañado de la concejala Cristina Fajín (futura nº 2) y el propio Vázquez.

Precisamente, abría el exsecretario xeral del PSdeG, defendiendo que ellos son “socialdemócratas e galeguistas”, y definiendo Espazo Común como “un movemento cidadán de acción política” que espera estar representado en “35 ou 40 concellos” el próximo año. Además, afirmó que tienen la suerte de contar en Xallas “cun home de ideas convencido”, Ucha.

A su vez, el que fuera regidor de Santa Comba recordó que “expulsáronme do Partido Socialista por facer o que cría”, insistiendo en que “fun coherente, e a persoa á que lle demos dous anos de alcaldía, incumpriu”. Tuvo, asimismo, palabras para sus excompañeros, a los que acusa de “cainitas”. A ellos, precisamente, les explicaba que “non vale todo na política: non vale presentar un candidato do PP para gañar unhas eleccións dende o PSOE”, reseñando que el expresidente de la patronal local “debería ser militante socialista; sacan un paracaidista e poñen un candidato”.

Por último, reveló que hubo vendetta socialista por oponerse a la elección de determinados candidatos provinciales, y que hará un cásting por las aldeas para confeccionar su lista electoral. O.D. Vilar