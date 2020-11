Un vinagre aromatizado cos xenuinos pementos de Herbón

A empresa Vinagres do Ribeiro vén de elaborar un novo produto, neste caso en colaboración coa empresa de Padrón Pementos Carmucha. Trátase dun vinagre de crianza que continúa a liña de aromatizados artesanais Albarro (XPI, XPII e XPIII), definidos pola acetificación artesanal, non adicción de sulfitos e aromatizados, neste caso elaborado con pemento de Herbón e que saiu estes días ao mercado.

Vinagres Do Ribeiro, firma constituída no ano 2017 no corazón da comarca ourensana de O Ribeiro desde unha arraigada tradición familiar vitivinícola, aposta pola elaboración de vinagres por métodos artesanais. Nese tempo, explican os responsables, os seus vinagres xa están posicionados nas mellores tendas gourmet e restaurantes de Galicia, comercializando tamén en outras zonas do Estado e iniciando a exportación a outros países da Unión Europea como Alemania e Paises Baixos.

En tan só tres anos, un dos seus vinagres, o denominado Albarro XPI, obtivo por dous exercicios consecutivos a medalla de ouro no único concurso internacional de vinagres, organizado por Vinavin, Asociación Amigos Amantes del Vino y el Vinagre, en colaboración coa Deputación de Córdoba, converténdose así no primeiro e único vinagre galego premiado neste certame.

“Vinagres do Ribeiro aposta polo vinagre artesanal cunha nova visión que pon o vinagre no centro, como un produto gourmet e non como mero condimento, e aproveitando un ingrediente de enorme prestixio como é o viño de O Ribeiro. Reivindicamos que a uva ten moitas máis posibilidades que o viño”, sinala Xoán Pablo Lorenzo, responsable da empresa, que ten a súa sede no municipio ourensano de Beade.

CARMUCHA. Pola súa banda, Pementos Carmucha é unha empresa familiar do municipio coruñés de Padrón que cultiva pementos desde hai máis de noventa anos. Actualmente a cuarta xeneración, acollida á DO Pemento de Herbón, e co selo Galicia Calidade, comercializa os seus pementos nos mellores restaurantes de Galicia, e por todo o Estado español, conseguindo o recoñecemento de grandes cociñeiros coma Martín Berasategui.

Ademáis da comercialización do pemento de Herbón en verde, Pementos Carmucha elabora produtos derivados como pemento confitado, pementón doce e picante, e mesmo queixo con pementos en colaboración coa Casa Zolle.

COMBINACIÓN. Segundo explican os seus creadores, o vinagre aromatizado cos pementos de Herbón é froito de seis meses de experimentación na busca da combinación idónea para acadar un produto gourmet, con só dous ingredientes e sen ningún tipo de conservante, é decir, un vinagre artesanal de viño blanco do Ribeiro con máis dun ano de crianza, macerado con pemento de Padrón . “O resultado é un vinagre de complexidade aromática, con notas moi definidas de pemento verde .Un vinagre de sabor intenso, que combina unha fresca acidez elegantemente suavizada pola crianza e a intensidade punzante propia do pemento de Padrón con marcada persistencia”.

A impresión final, engaden desde a empresa ourensana, é “harmoniosa con retrogusto que nos deixa descubrir debaixo da sensación picante unha multiplicidade de sabores, cos matices do viño de orixe acentuados pola acetificación artesanal... Un vinagre sen letra pequena e apropiado para os amantes dos sabores picantes e intensos, sen esquecer a elegancia dos sabores auténticos”.