Vedra celebró As Dores y quemó el coronavirus

VEDRA. Tras un parón obligado de dos años, la localidad de Santa Cruz de Rivadulla, en el municipio coruñés de Vedra, celebro ayer la famosa Romaría da Virxe das Dores, que además de los actos religiosos propios de la jornada, incluye la popular quema de monifate, que este año, como no podía ser de otra modo, hizo alusión a la pandemia que nos ha tocado vivir. La programación, que atrajo a cientos de romeros, dio comienzo a las 13.00 horas, con la misa solemne y la procesión. Después dio comienzo la sesión vermouth, para a continuación dar paso al concierto de la Banda de Música de Vedra. Como es habitual no faltaron los fuegos artificiales antes de poner el broche con la Queima do Monifate, figura creada por Suqui González que en esta ocasión representaba a un sanitario con la vacuna frente al COVID-19, un coronavirus que fue pasto de las llamas para delicia de todos los vecinos y visitantes que se acercaron ayer a Vedra. S. E.