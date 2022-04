Voa a frecuencia das 13.15 no autobús de Portomouro

Ames. Blas García, alcalde de Ames; a concelleira de Mobilidade, Beatriz Martínez, e mailo edil do Rural, Santiago Márquez, participaron nunha xuntanza coas asociacións de Ames, Piñeiro, Tapia, Covas, Pedra do Fuso e das Tres Aldeas para abordar as incidencias detectadas no servizo de transporte metropolitano e tratar de buscar solucións neste eido con Mobilidade da Xunta.

Dende as entidades trasladaron o seu malestar pola desaparición da frecuencia de autobús das 13.15 horas da liña Portomouro-Santiago, xa que esta é a máis empregada pola veciñanza destas parroquias citadas. Tamén dixeron que ultimamente a máquina de cobro de billetes non funciona, segundo lles informan os condutores, e non aceptan o pago en efectivo. Así non queda constancia do número de usuarios, o que pode provocar que a concesionaria quite algunha frecuencia por falta de viaxeiros.

Por último, aseguran que nos horarios desta liña están a sufrir alteracións excesivas, o que fai que repercute en que veciñanza non chegue a tempo aos seus traballos, centros de estudios, visitas médicas, entre outras.

Dende o tripartito apoian a toda a veciñanza afectada “xa que dende a entrada en funcionamento, o pasado 23 de decembro de 2020, da nova concesión, o servizo do transporte metropolitano é cada vez máis precario”, criticaban onte. O.D. Vilar