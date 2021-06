Volta este ano a Padrón o programa #CasinoVerán

Padrón Tralo parón obrigatorio pola pandemia o programa de carácter lúdico educativo #CasinoVerán, volve para aportar o seu chisco de normalidade á rapazada na comarca do Sar ao tempo que supón un respiro ás familias no intento por conciliar coa vida laboral.

O programa, destinado a cativos de entre 4 e 13 anos e que se desenvolverá con base nas instalacións do “casino” en Padrón priorizará as actividades ao aire libre. Entre elas están xogos de pistas, obradoiros manuais, ciencia divertida, xogos de auga, visitas a diferentes puntos de interese local, animacións ou saídas en tren. As prazas son limitadas y para inscribirse entrar no enlace arenariacoordinacion.com/casino. arca