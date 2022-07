Volve a Ames a campaña ‘Doando sempre gañas’

AMES. Volve a campaña de recollida de louza e aveños Doando sempre gañas, que pon en marcha o establecemento amesán Máis que louza coa colaboración da Oficina de Voluntariado de Ames. A boa recepción da anterior edición, que recolleu máis de 300 quilos de doazóns entre o 15 de marzo e o 16 de abril, animou a que durante o verán se repita esta iniciativa solitaria. Entre xullo e setembro, a tenda almacenará a louza e os aveños, ata que sexa recollida

en setembro pola Oficina de Voluntariado de Ames, que xa xestiona outras campañas de recolección ao longo do ano, como de alimentos ou de agasallos. Admitirase calquera tipo de aveño básico, como potas, tixolas, cazolas, pratos, cubertos, fontes, cuncas ou canecas. Ademais, desta maneira a solidariedade da veciñanza verase premiada, xa que ao realizar as súas doazóns na tenda, recibirán un 5% de desconto nos produtos do establecemento durante o día da doazón. C.G.