Xurxo Mariño vai disertar da linguaxe e a evolución

Linguaxe e evolución do eu é o título da charla organizada polo Servizo de Normalización Lingüística de Ames dentro do mes da ciencia. A actividade, pensada principalmente para o público adulto, terá lugar o próximo xoves ás 20.00 horas, na casa da cultura do Milladoiro. A actividade ven porque novembro é o mes da Ciencia en galego e, por este motivo, desde o Concello de Ames, e no marco do programa Apego, organízanse actividades de divulgación científica con persoas que son referentes neste eido. M. MANTEIGA