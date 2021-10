A Eira do Carmelo de Berdoias (Vimianzo) será escenario este venres, día 8 de outubro a partir das 20.00 horas, da presentación de dous libros do Colectivo A Rula: Na espiral dos círculos concéntricos e Memoria e legado dos petróglifos. O acto foi organizado pola Asociación Parroquial de Berdoias, o Seminario de Estudos Comarcais da Costa da Morte e o Colectivo A Rula. No caso de que chova o acto trasladarase a antiga escola parroquial.