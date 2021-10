Achegan á ciencia aos estudantes de Bacharelato do instituto de Baio

Zas. O IES Maximino Romero, de Baio, inaugurou o Club de Ciencia con dúas charlas divulgativas. O alumnado de segundo de Bacharelato participou nunha conferencia de Javier Martín titulada Caendo no buraco negro, que tiña como obxectivo dar a coñecer a física de partículas e os buracos negros. Relatoulles a importancia de atopar os ladrillos universais do Universo, lembrando as achegas á ciencia desde Empédocles, Demócrito ou Dalton, sen esquecer a Mendeleiev (a súa lei periódica e visión do futuro predicindo a existencia de elementos posteriormente descubertos). Explicoulles ademais como no LHC se poden obter as pezas fundamentais coas que se constrúen os átomos.

Pola súa banda, o físico investigador tamén do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías (IGFAE) e poeta lusófono Alexandre Brea achegou ao alumnado de primeiro de Bacharelato a oportunidade de descubrir que é iso da Física de partículas, a cal busca dar respostas a cuestións como a do nacemento do Universo, a da materia que compón as estrelas e os planetas ou que sabemos da materia e da antimateria. Ademais, o citado físico compartiu a súa experiencia no CERN. M. Lavandeira