Anulan as sentenzas que obrigaban a derrubar unha planta dun edificio en Cee

A sección segunda da Sala do Contencioso-administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anulou as sentenzas que obrigaban a derrubar unha planta dun edificio de Cee, en concreto, o situado no número 226 da avenida de Fisterra, e ordenou que as actuacións volvan comezar no momento en que deberon ser emprazados polo Concello todos os interesados no proceso xudicial, xa que moitos non foron avisados.

O tribunal acolleu, desta forma, o incidente de nulidade promovido por un dos perxudicados. Os maxistrados explican no auto que apreciaron “a existencia de persoas afectadas pola tramitación do procedemento xudicial que non foron emprazadas polo Concello de Cee a pesar de ter coñecemento da existencia de máis interesados, como propietarios das vivendas”.

“En conclusión, non cabe discutir o interese da persoa que promove o incidente de nulidade, de forma que se vería afectada pola execución da sentenza”, indican os xuíces, os cales destacan que “o relevante neste caso é a posible indefensión que se lle derivaría ao non poder facer uso da súa posibilidade de intervención”. Por iso, anulan as sentenzas ditadas en primeira e segunda instancia e ordenan que as actuacións regresen “ao estado inmediatamente anterior” ao momento no que deberon ser emprazados os afectados para que, desta forma, continúe o procedemento legalmente establecido.