Aparatoso accidente dun tractor que caeu a un prado dende a ponte de Santa Irena

Un tractor que remolcaba unha cisterna cargada de purín precipitouse por un desnivel duns seis metros de altura e caeu nun prado cando ía atravesar a ponte de Santa Irena (Vimianzo), a escasos metros do cruce da estrada que conecta a AC-552 co municipio de Laxe. Afortunadamente, e a pesares da aparatosidade do accidente, o condutor non resultou ferido.

O sinistro rexistrouse á beira do río Grande pouco antes das oito do serán deste martes, e ata o lugar desprazáronse axentes da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e tamén técnicos de Medio Ambiente para tentar de evitar que o purín que portaba a cisterna puidese contaminar as augas fluviais, das que se abastecen, entre outros, os concellos de Laxe e Camariñas.